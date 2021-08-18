Карельские полицейские вломились в квартиру дистанционного мошенника

Подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств задержала карельская полиция. МВД опубликовало кадры оперативной съемки. На записи двое полицейских взламывают входные двери в квартиру, далее в кадре появляются упаковки из-под сотовых телефонов, сим-карты, различная техника. В полиции также поведали предысторию задержания предполагаемого афериста.

В июне 36-летняя жительница Сегежского района сообщила правоохранителям об обманщике из Интернета. Женщина намеревалась приобрести игровую приставку. Покупателю из соседнего города требовалась полная оплата товара. Как только она перевела 48 900 рублей на номер банковской карты, продавец перестал выходить на связь, при этом объявление не удалил.

Автором мошеннической схемы оказался 28-летний житель одного из крупных городов Центральной России. По версии полиции, молодой человек через подложные аккаунты размещал на различных онлайн-сервисах сообщения о продаже компьютерных игр, техники и аксессуаров. Общаясь с клиентами, предполагаемые аферист показывал подложные фотографии товаров, пустые упаковки из-под техники. Но главным его условием была полная оплата заказа, при этом товары он так и не отправлял. Жертвами обмана стали жители Петрозаводска, Костомукши. Общий ущерб оценивается почти в 200 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали по месту жительства, возбуждены уголовные дела. Стражи порядка проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах. Молодого человека, ранее судимого за имущественное преступление, доставили в Карелию. Он заключен под стражу.