Магазин спортивной одежды обокрали в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились представители магазина спортивной одежды. Они рассказали, что украдены два мужских костюма для фитнеса. Ущерб составил 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 38-летняя жительница карельской столицы. Она во всем призналась. Горожанка рассказала, что похищенную одежду продала. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Pexels