Карельские хоккеисты победили хозяев в Брянске

Сегодня, со счетом 5:2, хоккеисты команды «СКА-ГУОР Карелия» завершили гостевой матч против спортклуба «Брянск», сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

Определенно в ударе был наш нападающий Иван Алейнер, оформивший покер – 4 шайбы в ворота соперника (Роман Пантыкин, Савелий Герасимов; Михаил Кощеев; Савелий Герасимов) и ставший соавтором четвертой шайбы, забитой Романом Пантыкиным.

Уверенную игру продемонстрировал сегодня вратарь карельской команды Владислав Пакин.

Теперь впереди у ледовой дружины – 5 домашних матчей в Кондопоге.

Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

Ниже можно посмотреть запись матча.