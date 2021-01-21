Кокорин покидает Россию и улетает в Италию

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин заявил, что в ближайшее время подпишет контракт с итальянским футбольным клубом «Фиорентина», сообщает ТАСС.



Приглашение Кокорина - это рискованный шаг для "Фиорентины". Такое мнение высказал бывший вратарь "Локомотива", ЦСКА, итальянских "Вероны" и "Салернитаны" Руслан Нигматуллин.

Довольно неожиданный переход, но, видимо, "Фиорентину" "поджало" - команда борется за выживание и не нашла европейских кандидатов. Для клуба это риск, потому что есть вероятность, что и в Италии он не будет играть так, как от него ждут, что уже было в "Спартаке",

- сказал Нигматуллин.

По словам футболиста, Кокорина ждут сложности, с которыми он еще не сталкивался. "Там будет языковой барьер, будут сразу же ждать результата, испытание для Кокорина будет не простое. Возможно, некоторые вещи, которые были допустимы в российских клубах, там покажутся необычными", - отметил он.

Фото с сайта tass.ru