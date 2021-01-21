В Петрозаводске пройдет фестиваль любителей скандинавской ходьбы

6 февраля в Петрозаводске вновь пройдет традиционный зимний фестиваль любителей скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи», сообщает сайт городской администрации.

Событие соберет участников из Карелии и еще нескольких регионов России. Спортсмены пройдут по Онежской набережной дистанцию в четыре километра с отсечкой времени. Любителей скандинавской ходьбы ждет «Марш здоровья» на 2 километра доступный для любого уровня подготовки. Участие в нём – бесплатное.

Учитывая сложную эпидобстановку, пройти свои километры можно онлайн из любой точки мира. Онлайн-дистанции доступны в командном и индивидуальном зачете.

Устроители сообщают, что всех финиширующих ждет медаль из шунгита и другие приятные подарки. Регистрация на спортивную дистанцию открыта на сайте «RunKarjala».

Регистрация на онлайн-событие (индивидуальный и командный старт на 4 км), «Марш здоровья» на 2 км здесь. Подробности – в группе фестиваля.

Фото с сайта user.vse42.ru