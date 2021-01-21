Всемирный день снега отметят в Петрозаводске

Любителей зимних активностей и прогулок приглашают отметить всемирный день снега. Мероприятие пройдет 24 января на трассе «Фонтаны» в карельской столице.

«В начале трассы дети и взрослые смогут включиться в различные веселые и подвижные конкурсы, пообщаться и провести с настроением фестивальный день, совершив праздничную снежную прогулку, в очередной раз добавив отметку в карточке»,

- сказано в сообщении группы «Петрозаводск спортивный».

Развлекательная программа начнется в 11 часов и продлится до 13 часов. (фото vk.com)