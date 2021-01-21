Карельские крохи стали лауреатами Олимпиады искусств

Маленькие танцоры клуба «Ритм» из Петрозаводска стали лауреатами первой степени всероссийской Олимпиады искусств в номинации «Дебют. Детский танец», сообщили в мэрии.

Руководитель коллектива «КРОХИ и Компания» Наталья Гуль представила харизматичные и яркие номера «Сомбреро» и «Эскимосская сказка» с участием танцоров от 4 до 8 лет.

Творческое мероприятие проходит в три этапа. Всероссийский смотр в финале состоится весной 2021 года. (фото foxsocks.ru)