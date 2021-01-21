Новую площадку для баскетбола оборудовали в Петрозаводске

Во дворце спорта «Корал» на Пограничной в Петрозаводске оборудовали площадку для занятий баскетболом. В спортивном зале смонтировали щиты и кольца. Конструкции не стационарные. Их можно опускать и поднимать за счет электроприводов. Баскетбольные кольца не будут мешать при проведении занятий и соревнований по другим видам спорта, рассказали в мэрии.

Новое оборудование позволит принимать соревнования различного уровня. Площадка также подходит для учебно-тренировочных сборов и регулярных занятий.

В зале регулярно тренируются воспитанники детских спортивно-юношеских школ столицы Карелии. На площадке проводят соревнования по флорболу, мини-футболу, художественной гимнастике, теннису и другим видам спорта. (фото sport-26.ru, пресс-центр администрации)