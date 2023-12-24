Карельские девушки-боксеры взяли золото и серебро на турнире в Москве

Карельские девушки-боксеры привезли из Москвы две медали. Они завоевали золото и серебро всероссийских соревнований памяти Заслуженного мастера спорта СССР Николая Федоровича Королева и памяти боксеров-бойцов спецназа, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Финальные поединки прошли 23 декабря, в субботу. Серафима Сандалова провела три боя и по итогам заняла первое место. Она также выполнила норматив мастера спорта России и была отмечена специальным призом турнира «За волю к победе».

Валентина Галаган провела два боя и заняла второе место, уступив сопернице из Магадана. // фото: минобразования и спорта Карелии