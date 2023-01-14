Карельские дети смогут бесплатно отдохнуть на море

175 бесплатных путевок для отдыха детей в южных лагерях выделено в Карелии. Об этом сообщил министр образования и спорта республики Роман Голубев.

Юные жители республики получат возможность посетить юг России и Дальний Восток. Так, «Артек» (Крым) смогут посетить 80 человек. Пять путевок выделено в лагерь «Алые паруса» (Крым), 32 – в «Смену» (Краснодарский край), 30 – в «Океан» (Приморский край), 8 – в «Орленок» (Туапсинский район).

Для получения путевки в «Орленок» и «Алые паруса» необходимо обратиться в Центр диагностики и консультирования по адресу Студенческий пер., д. 7 или по почте oodo.cdk@mail.ru. Регистрация в «Артек» и «Смену» доступна по ссылкам. Подробную информацию можно узнать, позвонив в Минобразования и спорта по номерам телефонов 8 (8142) 717-322, 717-315 или +7 (900) 457-24-41. // Фото: freepik.