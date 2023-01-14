14 января 2023, 08:40
Общество

Финны закрыли от россиян синоптические карты

Сотрудник Гидрометцентра рассказала о прогнозе погоды на январь, новом метеолокаторе в Калевале и белых пятнах на погодных картах

Погода в начале года преподнесла сюрпризы жителям Карелии. После слякотной дождливой новогодней ночи температура воздуха к Рождеству заметно упала. Холоднее всего было в Пудожском районе и на юге Прионежского. Температурный минимум зафиксирован синоптиками в Ладве: 36 ° ниже нуля.
 
Правда, аномалия продержалась недолго. В целом первый месяц зимы отмечен «температурными качелями».

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина с подробностями в нашем репортаже.

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Метки: 
Прогноз погоды
карельский Гидрометцентр
Белые пятна
синоптические карты
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