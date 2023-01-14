14 января 2023, 08:40
Финны закрыли от россиян синоптические карты
Сотрудник Гидрометцентра рассказала о прогнозе погоды на январь, новом метеолокаторе в Калевале и белых пятнах на погодных картах
Погода в начале года преподнесла сюрпризы жителям Карелии. После слякотной дождливой новогодней ночи температура воздуха к Рождеству заметно упала. Холоднее всего было в Пудожском районе и на юге Прионежского. Температурный минимум зафиксирован синоптиками в Ладве: 36 ° ниже нуля.
Правда, аномалия продержалась недолго. В целом первый месяц зимы отмечен «температурными качелями».
Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина с подробностями в нашем репортаже.