Финны закрыли от россиян синоптические карты

Погода в начале года преподнесла сюрпризы жителям Карелии. После слякотной дождливой новогодней ночи температура воздуха к Рождеству заметно упала. Холоднее всего было в Пудожском районе и на юге Прионежского. Температурный минимум зафиксирован синоптиками в Ладве: 36 ° ниже нуля.



Правда, аномалия продержалась недолго. В целом первый месяц зимы отмечен «температурными качелями».

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина с подробностями в нашем репортаже.