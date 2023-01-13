13 января 2023, 19:04
Петрозаводск вошел в число топ-направлений из Москвы в праздники
В период новогодних праздников в поездах дальнего следования было перевезено более одного миллиона пассажиров
В период новогодних праздников поезда дальнего следования Северо-Западного филиала компании «ФПК» перевезли более одного миллиона пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Любопытно, что Петрозаводск вошел в число самых популярных маршрутов для пассажиров из Москвы. Помимо карельской столицы, в приоритете оказались Ярославль и Псков.
В то же время в топ-направлений для поездок из Петербурга карельская столица не вошла.
Для обеспечения перевозок в период новогодних праздников было назначено 446 рейсов дополнительных поездов, отметили в ОЖД. // Фото «Петрозаводск говорит»