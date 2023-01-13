Петрозаводчане считают новогодние праздники слишком длинными

До 1947 года после празднования Нового года советские люди на следующий день были обязаны явиться на работу. За 76 лет новогодние каникулы увеличились до размера небольшого отпуска, став самыми продолжительными в году.

С 2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы (ранее — только 1 и 2), и эти дни объявлены нерабочими, а с учетом выходных дней и Рождества — официального праздничного дня, выходные длятся до 10 дней.

И к индивидуальным фейерверкам у петрозаводчан неоднозначное отношение. Не все приветствуют их как пожароопасные, а некоторые акцентируют внимание на неуместности фейерверков в сложное для страны время. (Видео)