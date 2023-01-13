Жители Пряжинского района освоят изготовление блиндажных свечей

В Карелии освоят изготовление блиндажных свечей. После поездки в зону СВО агитбригада из поселка Святозеро обратилась к жителям Пряжинского района с просьбой.

«Уважаемые жители, объявляется сбор жестяных банок (из-под горошка, кукурузы, тушенки) для нужд наших воинов. Они будут использованы в качестве блиндажных свечей. Края банок должны быть ровными. Кроме банок нужен еще картон и парафин. Ребята также будут рады сладостям»,

- разместил пост на своей страничке «ВКонтакте» Александр Пшенников.

Производство блиндажных свечей собственными руками освоить просто. В емкость улиткой укладывается картон, затем туда заливается парафин и вставляется фитиль.

Нехитрое самодельное приспособление послужит для освещения и обогрева помещения в полевых условиях.

«В Белгородской области волонтеры сами делают такие свечи для солдат. Но можно и нам освоить процесс изготовления и отправлять не пустые банки, а готовые свечи», - откликнулись на призыв жители Карелии. // фото со страницы Татьяны Абрамовой, ВК