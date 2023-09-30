Карельские бабушки: 80 килограммов помидоров с грядки, а вам слабо?

Юлия Ивановна Волотовская – победительница конкурса «Супер-бабушка», про который мы рассказывали в нашей рубрике. Ровно двадцать лет назад на дачу к Юлии Ивановне отправилась съемочная группа телеканала «Ника Плюс», чтобы рассказать о том, как пенсионерке удается оставаться молодой и веселой, несмотря на трудности, которые у нее были, как и у всех жителей Карелии.

Наблюдая, как лихо Юлия Ивановна справлялась с работой на своем приусадебном участке, невозможно было подумать, что ей уже 78 лет. Она говорила, что на даче даже сам воздух лечебный, и он ее излечивает, поэтому она не хотела с дачи уезжать в город. Причем, сама дача появилась у Юлии Ивановны всего лишь за пять лет до этого. Всю жизнь она жила в городе, и о посадках и заготовках знала немного, как и все городские жители. Но за те пять лет это непростое искусство она освоила превосходным образом. И летом время на даче Юлия Волотовская проводила в трудах и заботах. Одних помидоров в 2003 году ей удалось собрать 80 килограммов! Впервые тем летом у нее заплодоносили смородиновые кусты. Соседка подсказала, как сварить из ягод желе. И эксперимент удался!

А когда заканчивался длинный рабочий день на участке, Юлия Ивановна любила выпить крепкого чая и вспомнить любимые частушки. Их она знала великое множество. Все частушки были о любви. И любовь к жизни – это был главный секрет молодости Юлии Ивановны: «Надо работать! Шевелиться. Знаете, я сколько шевелюсь? Если бы я залегла, меня бы давно уже не было. Но я беру себя в руки. Знаю, что мне надо жить! Мне хочется увидеть, что дальше, какая жизнь-то будет!»

Десять лет назад была принята государственная символика Республики Карелия. В феврале 1993 года утвердили республиканский флаг, в апреле – гимн, а в сентябре – герб.

В истории Карелии гербов было несколько. Самый старый был известен с 1562 года. Первоначально он действовал на исконных карельских землях – между Ладожским озером и Балтийским морем. Он остался гербом финской Карелии. У нас были свои гербы, советского периода – со снопами, серпами и молотами. В 90-х Карелия стала суверенной республикой в составе России. Это потребовало введения новой символики. Из двадцати представленных эскизов герба был выбран вариант, предложенный Юрием Нивиным – прямоугольный щит с изображением медведя на фоне государственного флага Карелии в золотом обрамлении. Эскиз был разработан на основе герба 1920 года. Как пояснил автор новой символики, красный цвет символизирует пролитую кровь, синий – карельские реки и озера, зеленый – леса.

Гематология республиканской больницы в очередной раз провела акцию по поиску потенциальных доноров костного мозга. Врачи призвали всех жителей Петрозаводска сдать кровь, и надо сказать, что горожане откликнулись на призыв. На прошлой акции побывало 600 доноров.

В сентябре 2003 года в гематологическом отделении РБ находилось сразу несколько пациентов, которые нуждались в пересадке костного мозга. К сожалению, родственники-доноры им не подошли. Врачи пояснили, что кровь родственников вообще редко подходит для трансплантации. Но к счастью, Карелия уже несколько лет была подключена к мировому банку данных.

«Благодаря этому уже двоим больным из нашей республики была проведена трансплантация костного мозга, а доноры были из Германии. А жители нашего города тоже являются потенциальными донорами для больных из-за границы. Мы можем помочь как нашим жителям, страдающим тяжелыми заболеваниями крови, так и жителям других стран»,

- сообщил врач Юрий Иоффе.

В те годы кровь из Карелии приходилось переправлять в Германию, где находилась лаборатория, исследующая генотип. К такой очередной передачи крови и была приурочена акция. Стать донором могли все жители. Нужно было просто прийти в больницу и сдать на анализ всего пять миллилитров крови. Кстати, благодаря этим манипуляциям можно было узнать и свой набор генов.

Таким было 30 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.