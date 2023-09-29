Петрозаводчанка принесла в МВД дореволюционный именной пистолет

С начала очередной операции «Оружие», которую двадцать лет назад в очередной раз провело Министерство внутренних дел, в Петрозаводске гражданами было сдано 2 гранаты, 4 нарезных и 6 гладкоствольных единиц огнестрельного оружия. В Первомайском отделе внутренних дел решили устроить выставку. Посмотреть на арсенал пригласили в первую очередь журналистов.

На стол выложили не только стволы, полученные в 2003 году от законопослушных граждан, там было гораздо больше оружия. На выставке представили боевые и газовые пистолеты, почти новые. Было среди них и изъятое оружие. А вот карабин времен Великой Отечественной войны сдал добровольно один пенсионер. Сознательных было большинство.

«В основном сдают пожилые люди, - признался Олег Ярошевич, начальник отделения УВД Петрозаводска. – А вообще народ очень тяжело расстается с оружием. По известным причинам. Мужчина, он к оружию тянется. Как женщина – к красивым вещам».

Расценки на сданное оружие, как считали сами милиционеры, были очень низкими. И все равно незаконные арсеналы надо было сдавать, пока шла операция «Оружие». Потому что после все оружие будет изыматься сотрудниками органов, а владельцев за хранение накажут. Вплоть до того, что можно было и срок получить до трех лет, в зависимости от личности укрывателя оружия. Но при этом для некоторых оружие не являлось средством защиты или нападения, оно было памятью о близком человеке.

«Бабушка сдала именной пистолет дореволюционных времен. Хранила в память о своем муже. И вот она рассталась с оружием, ей было тяжело. Она получила увеличенное вознаграждение за него. За нарезное положено 400, а она получила 700 рублей»,

- рассказал Олег Ярошевич.

Часто бывало, что оружие сдают заряженным. А если оно заряжено, значит, может выстрелить. Поэтому не зря милиционеры проводили эту операцию и избавляли добропорядочных граждан от потенциального риска.

У кого наши милиционеры не отбирали оружие, так это у рыцарей. А именно у участников клуба любителей военной истории «Стягъ». Во-первых, оно было не огнестрельное, во-вторых, оно было ненастоящее. Но когда они выставляли его напоказ, впечатление оно производило серьезное. В этом могли убедиться зрители фестиваля, который проходил в финском городе Хяменлинна. Туда на Средневековую ярмарку приехали наши реконструкторы из «Стяга» и произвели на тамошнюю публику неизгладимое впечатление.

Сама ярмарка проходила по соседству с крепостью, построенной в 12-м веке. Различные творческие коллективы со всей страны – музыканты, танцоры, клоуны, повара, а также участники рыцарских исторических клубов создали отличную атмосферу. Украшения, наряды, вооружение, обувь, а также особую еду изготавливали прямо на ярмарке. И там же все это продавали. Девять наших рыцарей из клуба «Стягъ» представили древнее вооружение и снаряжение новгородцев, карелов, шведов и финнов. Свою удаль и умение сражаться они продемонстрировали в бою. Все это, как утверждали участники ярмарки, не просто приключение и увлекательная игра. Все это наша история. И такие встречи помогают изучению военной истории двух соседних стран – России и Финляндии.

Кстати, вместе с финскими единомышленниками наши жители Карелии делали много разных добрых дел.

«Панозеро – сердце Беломорской Карелии» - эту книгу, изданную в Петрозаводском государственном университете, представили участникам Международной научно-практической конференции «Карелия в процессе времен». Эта конференция проходила в рамках Дней Финляндии в Карелии, о которых мы рассказывали в нашей рубрике.

Карельские и финские ученые обсуждали на конференции проблемы развития нашей республики. И представление новой книги стало частью разговора на эту тему. Авторы книги – интернациональный российско-финляндский коллектив специалистов, которые сделали объектом внимания деревню Панозеро. В Беломорской Карелии это единственное поселение, где сохранились традиционные элементы застройки. В связи с возобновлением строительства Белопорожской ГЭС над деревней нависла угроза затопления. Профессор ПетрГУ Вячеслав Орфинский считал, что единственный выход – перестать строить ГЭС: «Нужно модернизировать уже существующую, чтобы из тех же источников, с тем же количеством потребления энергии получился больший эффект. Другого пути нет. Другой путь – бесперспективен, это путь назад».

В середине 90-х годов строительство ГЭС отложили из-за прекращения финансирования. В 2003 году проект строительства пытались реанимировать. При этом ученых волновала участь жителей деревни. Презентация книги впервые прошла в самом Панозеро, в Ильин день. Тогда же прошло торжественное богослужение в новом храме.

«Представьте себе их разочарование, если их деревня и новый храм только что освященный – все это уйдет под воду! Это будет такое пренебрежение общественным мнением. Не знаю, кто решится в наше время так грубо попрать это мнение. Я убежден, что на сей раз здравый смысл восторжествует»,

- эмоционально говорил Орфинский.

В истории Карелии уже были примеры, когда общественность отстояла гору Нуорунен и уникальный район озера Паанаярви от их промышленного использования. И вот – в поддержке нуждалась карельская деревня Панозеро. Кстати, одним из американских фондов она была трижды внесена в список «ста памятников культуры, находящихся под угрозой уничтожения».

Таким было 29 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.