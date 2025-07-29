Карелия приняла участие в сессии ВАРМСУ по развитию транспорта

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с Администрацией Президента России провела стратегическую сессию «Транспорт и инфраструктура» в рамках проекта «Муниципальный диалог». Главной целью стало обсуждение вариантов улучшения законодательства в сфере транспорта с учетом мнения регионов и муниципалитетов.

От Карелии в сессии участвовала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

- Российские города активно застраиваются, поэтому важно постоянно анализировать сеть общественного транспорта. Необходимо учитывать и пассажиропотоки, и транспортную доступность социальных учреждений. Цель – сделать общественный транспорт комфортным и современным и с помощью этого разгрузить город,

– заявила глава города.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что ассоциация объединяет экспертов и глав муниципалитетов, чтобы обменяться успешными практиками. В проект также включены наставники, в том числе директор Научного центра Минтранса России Артур Романенко. Это позволит разработать эффективные и масштабируемые управленческие решения и внести предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

- Совместными усилиями мы создаем условия для устойчивого развития местного самоуправления и современной транспортной системы,

– подчеркнула Ирина Гусева.

В ходе обсуждения в Благовещенске, Елабуге и некоторых муниципалитетах Ставрополья принято решение запретить электросамокаты. По словам Гусевой, такое решение связано с заботой о безопасности жителей.

- Проблему нужно решать комплексно – не только запрещать, но и создавать условия. На сегодняшнюю встречу мы пригласили операторов проката самокатов, чтобы вместе с мэрами и представителями муниципального сообщества обсудить этот вопрос. Соберем предложения от коллег, обменяемся опытом разных регионов и подготовим инициативы для операторов проката и Госдумы,

– заявила Ирина Гусева.

Фото: ВАРМСУ