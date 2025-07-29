29 июля 2025, 11:44
Происшествия

Двое травмированы в авариях в Карелии

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по авариям, которые произошли 27 июля
авария
фото пресс-служба Госавтоинспекции

В Суоярвском округе утром воскресенья столкнулись внедорожник и грузовик с прицепом. Авария произошла в 25 км от поселка Вегарус.

Дорогу не поделили Lada Niva и грузовик Volvo с прицепом. Досталось 60-летнему водителю «Лады», мужчину госпитализировали.

В другом ДТП в Кондопожском районе пострадала девушка-водитель.

На 18 км автодороги Кондопога-Викшезеро автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги. Досталось 21-летней девушке. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. © «Петрозаводск говорит»

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Суоярвский округ
Кондопожский район
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Госавтоинспекция
авария