Двое травмированы в авариях в Карелии

В Суоярвском округе утром воскресенья столкнулись внедорожник и грузовик с прицепом. Авария произошла в 25 км от поселка Вегарус.

Дорогу не поделили Lada Niva и грузовик Volvo с прицепом. Досталось 60-летнему водителю «Лады», мужчину госпитализировали.

В другом ДТП в Кондопожском районе пострадала девушка-водитель.

На 18 км автодороги Кондопога-Викшезеро автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги. Досталось 21-летней девушке. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. © «Петрозаводск говорит»