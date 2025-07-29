29 июля 2025, 11:44
Двое травмированы в авариях в Карелии
Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по авариям, которые произошли 27 июля
фото пресс-служба Госавтоинспекции
В Суоярвском округе утром воскресенья столкнулись внедорожник и грузовик с прицепом. Авария произошла в 25 км от поселка Вегарус.
Дорогу не поделили Lada Niva и грузовик Volvo с прицепом. Досталось 60-летнему водителю «Лады», мужчину госпитализировали.
В другом ДТП в Кондопожском районе пострадала девушка-водитель.
На 18 км автодороги Кондопога-Викшезеро автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги. Досталось 21-летней девушке. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. © «Петрозаводск говорит»