Представляем новых участников конкурса «Лето — маленькая жизнь»

Мы продолжаем публиковать фотографии участников конкурса «Лето — маленькая жизнь», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Другие конкурсные работы можно посмотреть здесь. Совсем скоро подведем итоги июля и узнаем имя первого победителя!

Знакомьтесь:

Елена Гусева: «Люблю мою Карелию всем сердцем. Нет ничего лучше отдыха на природе: богатство и зелень лесов, бескрайность и синь озер, растворяющих небо, бурлящие водопады, неприступные скалы — только здесь душа по-настоящему свободна!»

Марина Кузьмина: «Я назвала свой снимок «Рыбачка Поля». С зимы моя доченька Полина всех зовёт в поход на озеро рыбу ловить. И наконец-то мы дождались лета, хорошей погоды, поездки на дачу. А дедушка смастерил Полине удочку».

Иван Дудка: «Лето — лучшее время, чтобы познавать мир. На фото мой сынишка и его пернатые друзья».

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии своего летнего отдыха и приключений и выигрывайте классные призы!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего летнего отдыха: путешествий и поездок на море, дачных забот и приключений, прогулок в лесу или парке, пикников с семьей или друзьями (кроме распития алкогольных напитков).

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, а также о том, как вы любите проводить лето.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Лето — маленькая жизнь». Не забудьте указать свою фамилию, имя и написать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителей выберем дважды — в конце июля и в конце августа. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победители каждого месяца получат приз — сумку-шоппер от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом. В конце августа из числа всех участников мы выберем случайным образом счастливчика, которому достанется главный приз конкурса — футболка от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом.



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 29 августа 2025 года. Подробности по тел. 53-13-13.

