Карельские атлеты завоевали бронзу в эстафете Кубка России

В подмосковном Жуковском завершился Кубок России по легкой атлетике. Среди участников была и команда из Карелии.

Спортсмены состязались в беге, толкании ядра, метании копья и диска.

Медали удалось взять в эстафете. Воспитанники петрозаводской спортшколы олимпийского резерва №3 стали третьими в эстафете 4 х 100 метров. Результат «бронзовых» атлетов 41,61, сообщили в центре спортивной подготовки. // фото VK-паблик