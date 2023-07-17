Алькарас победил Джоковича и стал чемпионом Уимблдона-2023

Определился чемпион Уимблдона. Сильнейшим на турнире стал 20-летний испанец Карлос Алькарас, результаты встречи приведены на сайте турнира. Для него это первая победа на Уимблдоне и вторая на турнирах «Большого шлема».

В финале его соперником был 36-летний серб Новак Джокович, семикратный чемпион Уимблдона. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты. // фото скриншот видео-трансляции