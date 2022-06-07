Карельские атлеты прыгают высоко и бегают быстро

Карельские спортсмены проявили себя в беге, пряжках, толкании ядра и метании копья. Атлеты соревновались в Брянске, где в начале июня проходили чемпионат и первенство СЗФО по легкой атлетике среди юниоров и юниорок U23, U20, юношей и девушек U18. Республику представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3.

Петрозаводчанка София Фофанова одержала победу в прыжках в длину. Ее результате - 576 см. Спортсменка также стала второй в тройном прыжке, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Алина Крохина стала первой в беге на 400 м с барьерами. Ева Икутьева и Анастасия Истоминская победили в своих возрастных группах в метании копья. Елизавета Коротянская победила в тройном прыжке. Полина Юрина стала первой в толкании ядра. Никита Галкин и Алексей Воронин завоевали золотые медали в прыжках в длину. В прыжках в высоту победили Оксана Козлова и Александр Калиев.

Роман Москаленко занял высшую ступень пьедестала в беге на 400 м с барьерами. В беге на 110 м с барьерами победили Евгений Репкин и Артем Ильенко. Зоя Киселева одержала победу на дистанциях 100 м и 200 м. Дарья Шишкина стала чемпионкой в беге на 100 м с барьерами. Валентин Гришин стал лучшим на дистанциях 100 и 200 метров. На дистанции 400 метров Алиса Леппянен и Андрей Верхоглядов завоевали серебро.

Серебряными призерами в различных дисциплинах стали Алиса Леппянен, Андрей Верхоглядов, Максим Титов, Ольга Урбанович, Мария Попченко, Роман Щукин, Анастасия Парфентьева. Бронзу в беге на 800 м завоевал Матиас Вайткевичус. (фото vk.com)