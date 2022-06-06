Новый инвентарь получили петрозаводские ориентировщики и лыжники

В этом году спортшкола №2 Петрозаводска закупила довольно много нового оборудования. Оно предназначено более чем для 280 воспитанников, которые здесь учатся на отделениях лыжных гонок и спортивного ориентирования, сообщили в Минспорта РК.

В частности, школа приобрела компасы, беговую обувь, лыжероллеры, 17 базовых станций, принтер, ноутбук с программным обеспечением, гоночные лыжи и палки, утюги и парафины для смазки, беговую обувь. Деньги выделили по нацпроекту.

Напомним, карельские ориентировщики показывают высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях, побеждают на Чемпионатах, Первенствах Европы и России. В этом году 10 спортсменов школы вошли в основной состав сборной РФ. // Фото: Минспорта Карелии