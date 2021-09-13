13 сентября 2021, 09:36
Карельские атлеты получили три медали на этапе Кубка Мира в Турции
Спортсмены из Петрозаводска взяли «золото», «серебро» и «бронзу» на соревнованиях по спортивной гимнастике
Петрозаводчане Виктор Калюжин и Григорий Климентьев стали призерами этапа Кубка мира в Турции. В составе сборной РФ по спортивной гимнастике они завоевали медали Кубка вызова 2021, сообщили в мэрии.
Состязания прошли в городе Мерсин. В них Григорий Климентьев взял золотую медаль в упражнениях на кольцах.
Виктор Калюжин выступал на брусьях, кольцах и в вольных упражнениях. Он получил две медали. Карельскому гимнасту присудили «серебро» за упражнения на брусьях и «бронзу» за выступление на кольцах.
Спортсмены - воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Петрозаводске, мастера спорта России международного класса. Ребят тренируют Виталий Бубновский и Матвей Талья. // Фото: источник