Карельские хоккеисты победили соперников из Петербурга

В воскресенье, 12 сентября, в Кондопоге состоялся матч на кубок главы республики. Руководитель Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о его результатах.

Играли местная команда «СКА-ГУОР Карелия» и хоккеисты «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Карельские спортсмены оказались сильнее.

Они победили, забросив в ворота соперников две шайбы и пропустив всего одну. Таким образом, счет составил 2:1.

Матч предваряет Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги. Карельские спортсмены примут участие в 40 матчах. Из них 20 пройдут в республике. // Фото: источник