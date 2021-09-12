12 сентября 2021, 13:16
Киргизский вратарь получил серьезную травму на «Кубке дружбы народов»
Один из матчей футбольного турнира в Петрозаводске плохо закончился для голкипера гостей
В субботу и воскресенье на стадионе «Спартак» проходит ежегодный международный турнир по мини-футболу «Кубок дружбы народов – 2021». На одной из игр 11 сентября вратарь Дамир Жантилеев повредил ногу. Об этом сообщили в группе турнира ВКонтакте.
«Скорейшего выздоровления желаем вратарю команды "Ала-Тоо" (Кыргызстан) Жантилееву Дамиру, получившему травму во время игры!», - сказано в публикации 12 сентября.
Предположительно голкипер сломал ногу. Его фото с гипсом опубликовано в канале в Telegeam «XI Men In Flight · СПОРТ».
Напомним, в соревнованиях принимают участие 24 команды, среди них футболисты из Иордании, Туркмении, Кубы, Аргентины и стран Латинской Америки. // Фото: XI Men In Flight · СПОРТ