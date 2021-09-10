«Кубок дружбы народов» по мини-футболу пройдет в Петрозаводске

В эти выходные, 11 и 12 сентября, на стадионе «Спартак» пройдет ежегодный международный турнир по мини-футболу среди национально-культурных организаций «Кубок дружбы народов – 2021». Об этом сообщили в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

В турнире примут участие 24 команды, среди которых будут студенты из Иордании и Туркмении. Впервые в турнире примут участие поморы с Белого моря и представители стран Латинской Америки из Кубы и Аргентины. Также две девушки-футболистки украсят сборную СМИ и сборную мира.