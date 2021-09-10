10 сентября 2021, 10:37
Анастасия Запольская вышла в финал всероссийских соревнований по боксу
Карельская спортсменка сразится в финальном бою со своей давней соперницей
Спортсменка из Карелии Анастасия Запольская вышла в финал всероссийских соревнований по боксу памяти Иосифа Кобзона в Одинцово. В полуфинале наша землячка не оставила шансов чемпионке Центрального федерального округа Тахмине Сайфулоевой, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Впереди у Запольской главный бой против давней соперницы - заслуженного мастера спорта, чемпионки мира и Европы Елены Савельевой, представительницы Московской области.
Финальный поединок состоится завтра, 11 сентября. Фото pixabay.com/andreas160578