Спортсменка из Карелии Анастасия Запольская вышла в финал всероссийских соревнований по боксу памяти Иосифа Кобзона в Одинцово. В полуфинале наша землячка не оставила шансов чемпионке Центрального федерального округа Тахмине Сайфулоевой, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Впереди у Запольской главный бой против давней соперницы - заслуженного мастера спорта, чемпионки мира и Европы Елены Савельевой, представительницы Московской области.

Финальный поединок состоится завтра, 11 сентября. Фото pixabay.com/andreas160578