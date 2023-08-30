Карельская журналистка сыграла проститутку в сериале Юрия Быкова

Очередной известный человек в Карелии принял участие в съемках сериала про «лихие 90-е». На этот раз о роли в массовке рассказала Анна Спиркова-Ильчик, журналист «Сампо ТВ 360°».

Она написала, что это произошло неожиданно – прошлой ночью. Анна сыграла в массовке, она исполнила роль проститутки.

- Это меня не смутило, ведь хороший актер должен уметь исполнить любую роль, хоть и небольшую,

- призналась девушка.

По ее словам, атмосфера на съемках была семейной, процесс выстроен грамотно.

- Вся команда готова работать и днем, и ночью, в холод «собачий» и в шквалистый карельский ветер. А мы, новички, и не сопротивлялись. Мы чувствовали причастность к важному проекту. Эти мысли нас согревали прошлой ночью,

- рассказала журналист.

Напомним, в сериале «Лихие» известного режиссера Юрия Быкова уже снялись дайвер Дмитрий Беленихин и актер республиканского Национального театра Вячеслав Поляков. Проект снимают в Карелии на основе воспоминаний киллера Евгения Демина. //фото: freepik.com