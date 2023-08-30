Память о рунопевцах хранит Сортавала

Памятник рунопевцу Петри Шемейкке в Сортавале, выполненный из бронзы, установлена на мощном постаменте из местного сердобольского гранита, добытого на острове Риеккалансаари. Рунопевец изображен сидящим в кресле, покрытом медвежьей шкурой. На коленях он держит кантеле — карельский национальный музыкальный инструмент, струны которого перебирает рукой.

Скульптор Алпо Сайло лично встречался со сказителем Петри Шемейккой в 1908 году, фотографировал и рисовал портреты рунопевца, который к тому времени уже сильно постарел и ослеп.

Количество записанных от Шемейкки рун невелико, но благодаря исполнительскому мастерству, умению играть на кантеле, своему личному облику, полностью соответствовавшему представлению народа о мифическом герое «Калевалы» — рунопевце Вяйнямёйнене, - он стал символом уходящей эпической финно-угорской эпохи. (Видео)