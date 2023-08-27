Карельская кухня стала одной из любимых у жителей России

Рейтинг самых любимых россиянами кухонь регионов страны составили эксперты сервиса tutu.ru. Респонденты назвали ТОП-10, было опрошено 1600 человек. В том числе в список попала и карельская кухня.

Она оказалась на девятом месте в рейтинге. Россияне рассказали¸ что особенно любят такие блюда, как каларуока, сканцы, сульчины, какрискука, карельская калитка.

Возглавила список кавказская кухня с шашлыком, люля-кебаб, долмой, пловом, осетинскими пирогами и хинкали.

На втором месте оказалась донская кухня казаков, на третьем – сибирская. Также россияне любят татарскую кухню, уральскую, дальневосточную, бурятскую, крымско-татарскую и алтайскую. // фото: Lifeforstock/freepik.com