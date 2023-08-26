Виталий Герасимов: «Фокусы — это не мошенничество, а развлечение»

В гостях у «Ники Плюс» побывал известный в Петрозаводске и Карелии артист оригинального жанра Виталий Герасимов и слегка приоткрыл завесу над тайнами фокусников, а также продемонстрировал свое мастерство прямо в студии.

«Нельзя просто выйти на сцену безо всякой подготовки, не зная никаких фокусов, и что-то показать. Уметь создать иллюзию, заставить зрителя в нее поверить и удивить его — этому нужно учиться, и приходится это делать самостоятельно. Этому нигде не учат»,

— поделился Виталий Герасимов.

Также Виталий рассказал, как он попал в оригинальный жанр, где учат таких артистов и почему фокусники не любят делиться секретами. Подробнее — в передаче «Гость в студии» на телеканале «Ника Плюс». (Видео)