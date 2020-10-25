25 октября 2020, 19:02
Карельская спортсменка выиграла чемпионат России по горному бегу
Соревнования в Сочи принесли золото Елизавете Ерохиной
Сегодня в Сочи на Красной поляне прошел чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции. Карельская спортсменка Елизавета Ерохина показала отличный результат, сообщает пресс-служба Минспорта РК.
Трасса включала в себя сложные подъемы и спуски с перепадом высот +/- 1311 метров, а также неоднородный рельеф.
Карельская спортсменка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина завоевала золотую медаль, преодолев дистанцию в 30 километров за 2 часа 26 минут 19 секунд. Фото пресс-службы Минспорта РК