Карельская пловчиха оказалась в шаге от высокого звания

Международная ассоциация плавания на открытой воде WOWSA выдвинула карельскую спортсменку Елену Савинкову на звание «Женщина года». Как сообщил тренер Игорь Лукин, Савинкова 22 раза становилась чемпионкой мира по зимнему плаванию, является обладательницей шести рекордов мира и многократной рекордсменкой России по зимнему плаванию.

– На прошедшем Чемпионате мира в марте 2020 года в Словении, Лена завоевала 7 золотых медалей в индивидуальных дисциплинах и одну бронзовую в составе сборной России в эстафете, – рассказал Лукин.

Проголосовать за нашу землячку можно на сайте ассоциации. Сейчас она находится на втором месте, за нее проголосовали 1956 человек. // Фото: verbatimphoto.com