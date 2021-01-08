Карельская гонщица примет участие в азиатской «Формуле-3»

Пилот молодежной программы SMP Racing и W Series – известная карельская гонщица – Ирина Сидоркова проведет зимнюю часть гоночного сезона, участвуя в азиатской «Формуле-3», сообщает matchtv.ru

17-летняя спортсменка будет выступать за австралийскую команду Evans GP Team Oloi. Ее напарниками станут британец Каспер Стивенсон и француз Исак Хаджар.

«Я очень рада, что поеду в азиатской «Формуле-3» за команду Evans GP Team Oloi. До этого мне не доводилось выступать на машине «Формулы-3», для меня это новый и очень непростой вызов. Я рада возможности представлять Россию и SMP Racing и встретиться с сильными пилотами. Конечно, поначалу будет непросто, но уверена, что с помощью SMP Racing и Evans GP мне уже после первых тестов удастся прибавить в скорости. С нетерпением жду старта чемпионата, – приводит слова Сидорковой сайт SMP Racing».

Календарь азиатской «Формулы-3» предусматривает 5 этапов, которые пройдут в январе–феврале.

В 2021 году Сидоркова также дебютирует в W Series. Чемпионат пройдет в качестве гонок поддержки «Формулы-1» (фото с f1-world.ru).

Для справки: «Формула-3» – класс автомобилей с открытыми колесами. Изначально разрабатывался ФИА как третий по значению класс после «Формулы-1» и «Формулы-2».