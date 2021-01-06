Клоуны приглашают петрозаводчан на «Забег красноносых»

Благотворительный фонд имени Арины Тубис приглашает петрозаводчан весело, задорно и с пользой провести 8 января на свежем воздухе.

В этот день в полдень на стадионе «Юность» в столице Карелии пройдет семейная эстафета «Забег красноносых». Организаторы обещают семьям задорную эстафету с веселыми заданиями и препятствиями. Гонка займет не более 15 минут. Все это время участников будут подбадривать веселые клоуны. Участникам вручат новогодний подарок в виде «пакета участника» эстафеты.

В программе - предстартовая развлекательная разминка, новогодняя анимационная программа, горячий чай со сладостями, фотосессия с ростовыми куклами и Дедом Морозом. Для участия в забеге нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

Организаторы благотворительной эстафеты сообщают, при регистрация каждую семью будет ждать благотворительный ящичек, куда необходимо внести любой посильный взнос за участие. День пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. (фото get.run)