Силач из Мурманска установил новый рекорд России

Мурманский богатырь в упражнении Apollon Axle поднял вес 167,5 кг и установил новый рекорд России в своей весовой категории. О впечатляющем результате северянина Леона Мирошника написало издание Kaluganews.com.

Силач из Мурманска решил пойти и на мировой рекорд. Но вес 182,5 кг, пока ему не поддался.

Первый этап Кубка России по силовому многоборью прошел 5 января в Калуге, собрав пауэрлифтеров из Тулы, Ярославля, Новомосковска и других городов.

Ранее богатырю Кириллу Каяве из Карелии было присвоено звание мастера спорта России международного класса.