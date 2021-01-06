Чемпион мира по биатлону стал вторым на гонке в Петрозаводске

«Рождественская гонка» собрала на Кургане более 120 лыжников. Старты прошли в минувший вторник, 5 января. Спортсмены преодолели дистанции 4 км, 8 км и 16 км.

Среди участников был и заслуженный мастер спорта по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира - Владимир Драчев. В своей возрастной группе на дистанции 16 км он финишировал вторым, сообщили в министерстве спорта Карелии.

Абсолютными победителями стали петрозаводчане - Надежда Новикова и Сергей Зотов. В числе победителей: Анна Корякова, Федор Чепик, Валерия Иванова, Александр Тризно, Ирина Полонская , Алексей Кондратьев, Виктор Джуссоев, Николай Кабанен, Егор Чепик и Светлана Соболева. (фото vk.com, Елена Есина)