Чемпион мира по биатлону примет участие в гонке на Кургане

5 января в столице Карелии состоится «Рождественская гонка».

Участником гонки станет Владимир Драчев - заслуженный мастер спорта России по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, восьмикратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по биатлону, воспитанник петрозаводского тренера Петра Богданова. Об этом сообщает республиканское министерство спорта. Старт лыжной гонки состоится сегодня в 15:00 на Кургане. Для участников подготовлены дистанции 4 км, 8 км и 16 км.

«Рождественская гонка» - Первый этап Кубка по лыжным гонкам Tour de Karjala 2021. (фото ptzgovorit.ru)