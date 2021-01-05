На Кургане можно будет кататься на санках и ватрушках

На Кургане в Петрозаводске теперь смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, любители лыж, но и те, кто просто хочет покататься с горок на санках и ватрушках.

Специальная зона для этого появится на участке лыжероллерной трассы республиканского спортивного комплекса рядом с домом-интернатом ветеранов. Об этом сегодня сообщает паблик «Центра спортивной подготовки».

«Трасса включает в себя два спуска, которые могут быть использованы для катания без риска столкновения с профессиональными спортсменами, тренирующимися на территории спорткомплекса»,

- сказано в комментарии.

«Во избежание травм просим использовать для зимних гуляний только специально отведенную зону»,

- отметили в центре.



Подъехать на машине к спуску можно со стороны Кинологического переулка (парковка возле РСЦ «Горка»). (фото syl.ru)