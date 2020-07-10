Карельская пенсионерка завоевала «серебро» на чемпионате России

В Москве завершился Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, на котором представительница нашей республики заняла второе место, сообщает ПФ Карелии.

В этот раз, по понятным причинам, борьба проходила удаленно, в режиме online. Дистанционный формат нынешних Всероссийских соревнований позволил увеличить число финалистов. Если в 2019 году в Кирове встретились более 150 человек, то теперь в Zoom «сошлись» почти вдвое больше спортсменов – 254 человека из 69 регионов и 15 зарубежных стран.

До этого в регионах России за попадание в финал боролись (тоже онлайн) более 7400 участников, женщины от 55 лет и мужчины от 60

Карельская пенсионерка Наталья Пронина из Пряжи, выступавшая в категории «Уверенный пользователь», стала второй в абсолютном первенстве среди женщин, набрав 89 баллов из 100 возможных, уступив только 1 балл победителю – пенсионерке из Тульской области, набравшей 90.

Неплохо выступил и Александр Курносов из Медвежьегорска. В абсолютном первенстве среди мужчин, в категории «Уверенный пользователь», он занял 9 место по стране, набрав 73 балла.

В целом, в командном зачете Карелия оказалась на 25 месте по России, а среди участников Северо-Запада – на третьем.

В программе соревнований были задания по способам удаленной работы, решению жизненных вопросов, обучению, виртуальному посещению музеев и театров, ведению личных блогов, поиску информации на сайте ПФР. Домашним заданием стало написание и размещение в Сети семейных историй, связанных с Великой Отечественной войной.

Организаторами чемпионата традиционно выступили Союз пенсионеров России и ПФР. Соревнования транслировались в прямом эфире на их официальных сайтах.