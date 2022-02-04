Карельская филармония: 5 концертов для влюбленных

В Карельской Филармонии считают, что пригласить любимого на концерт в канун Дня Святого Валентина – это здорово, а послушать музыку, да еще и поужинать при свечах – это не просто здорово, это уже романтическое приключение, почти чудо.

«Чудеса нужно делать своими руками!» - воскликнула Карельская филармония вслед за капитаном Артуром Грэем, и объявила акцию «Музыка для двоих», которая будет действовать в кассе и на сайте филармонии с 5 по 12 февраля. При покупке двух билетов на концерты:

- 13 февраля «Saint Valentine Jazz»,

- 14 февраля «Parlami d'amore»,

- 4 марта «Весенний комплимент»,

- 7 марта «Признание в любви»,

на второй билет предоставляется скидка 50 процентов.

Филармония дает возможность выбора программы на разные музыкальные предпочтения ваших любимых. Это - лирические джазовые стандарты Косма, Манчини, Колтрейна, Пасториуса, Янга, Гиллеспи в исполнении одной из лучших джазовых групп России в составе: Сергея Шишкова (фортепиано), Ивана Акатова (труба), Владимира Кольцова-Крутова (контрабас) и Вартана Бабаяна (барабаны).

Тем, кто любит праздновать только вдвоем, будет уютно и тепло на концерте «Parlami d'amore», на котором прозвучат арии из мюзиклов и оперетт, танго и эстрадные композиции, неаполитанские песни и популярная классика.

«Весенний комплимент» от заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова будет очень кстати в первые дни весны, когда даже картонные сердечки-валентинки говорят вам о любви. Под аккомпанемент оркестра «Онего» красавец-певец исполнит неаполитанские, итальянские песни, советскую эстраду.

Окончательно растопит сугробы и приблизит весну «Признание в любви» от заслуженного артиста Карелии Михаила Тоцкого, который в сопровождении Симфонического оркестра только для женщин будет играть танго, эстрадные композиции, музыку из кинофильмов на баяне, бандонеоне и аккордине.

К акции присоединился и филиал филармонии – Дворец искусств Кондопоги, который приглашает провести романтический вечер под звуки органа 27 февраля. Прогуляться по дворцу, посидеть в уютном кафе, сделать красивые фото и насладиться грандиозным звучанием органа вы сможете со скидкой 25%. Для этого используйте промокод «love_music» при покупке билетов на сайте

На правах рекламы