Карельская деревня отметила новогодний праздник на природе

Ароматная уха, конкурсы, катание на квадроциклах сделали праздник необычным и запоминающимся.

Местные жители и дачники общими силами создают новогоднюю и уютную атмосферу праздника.



«Рыбу принесли местные жители (из своих уловов). Местный предприниматель Павел Иванов угощал односельчан пловом. Ну а сладости к чаю принесли сами, кто что захотел: и покупные пирожные, конфеты, и домашнюю выпечку»,— рассказали о совместном походе на природу участники деревенского пикника.

Жители и гости деревни Суйсарь поздравляют всех с Новым годом, а также выражают благодарность старосте деревни Любови Щербаковой за идею и организацию душевного праздника, который запомнится всем надолго.//Фото: Любовь Щербакова