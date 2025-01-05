05 января 2025, 11:07
Общество

Школьники карельского села создают новогоднее настроение работающим

Деды Морозы и Снегурочка в селе Ведлозерео отправились к тем, кто работал в новогодние праздники

Активисты Движения первых в роли Деда Мороза и Снегурочки отправились к тем, кто встречает Новый год на рабочем месте.

«А у нас два Деда Мороза и Снегурочка поздравляли с Новым годом работников магазинов и пожарной части нашего села. Ведь именно они работают для нас все новогодние праздники»,

— рассказали школьники.  

 

 

К праздничным поздравлениям ребята подготовились основательно. Они сделали своими руками новогодние открытки и календари, запаслись подарками. Шествие по сельским улочкам сказочных персонажей не осталось без внимания у местной ребятни. Дети водили хоровод с юными Дедами Морозами и Снегурочкой прямо на улице. Малыши прочитали новогодние стихи и получили сладкие подарки.

Ребята подарили незабываемый праздник тем, кто работает. //Фото: Елена Игнатьева

Обсудить
Метки: 
новогодние акции
село Ведлозеро
Движение первых
Карелия Пряжинский район