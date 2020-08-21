Карелию похвалили за организацию питания в детских садах

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рекомендовала Генпрокуратуре РФ включить в план ежегодных проверок организацию питания детей с пищевыми особенностями в школах и детских садах, сообщает ТАСС.

Омбудсмен рассказала, что в аппарате уполномоченного проанализировали данные из 57 субъектов РФ, проверены 43 349 школьных и дошкольных организаций, в которых обучается 13 млн детей.

"Из них 170 тыс. - это дети с пищевыми особенностями, 1,3%",

- сказала Кузнецова.

Она отметила, что только в нескольких регионах есть неплохой опыт организации питания детей с пищевыми особенностями в детских садах. Это Курская, Брянская, Томская области и Карелия.

В школах питание детей с пищевыми особенностями до сих пор не регламентировано, предусмотрено лишь, что такие дети должны питаться по отдельному меню, утвержден набор продуктов, которые могут быть для этого использованы, отметила она.

"Таким образом, вопрос организации питания детей в образовательных организациях решается либо в индивидуальном порядке, либо не решается никак", - подытожила Кузнецова.