Новый аэропорт в Петрозаводске нуждается в оборудовании туалетов

20 августа в Петрозаводске с большой помпой было открыто построенное еще в мае новое здание аэропорта «Петрозаводск», но лишь за день до этого аэропорт разметил на официальном портале госзакупок аукцион на поставку туалетных принадлежностей и поломоечных машин.

Предприятие нуждается в диспенсерах для жидкого мыла, держателях для туалетной бумаги и бумажных полотенец, урн для туалетов; щетках санитарных (проще говоря «ершиках»), зеркалах, держателях для одноразовых сидений на унитаз, сушилках для рук. В большинстве каждой позиции требуется по 39 штук. Общая стоимость заказа – без малого миллион рублей.

Также аэропорт закупает две аккумуляторные поломоечные машины на сумму 645 тысяч рублей.

Возникают вопросы: как новое здание открывали без элементарных атрибутов гигиены, или аэропорт работает на опережение, считая, что имеющиеся быстро выйдут из строя?