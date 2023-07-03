Карелия заняла 60 место в рейтинге регионов по качеству дорог

Дороги в Карелии далеко отстают по качеству от московских. В рейтинге российских регионов по качеству дорог первенство у Москвы, Югры и Краснодарского края.

Самые худшие транспортные артерии – в Архангельской и Кировской областях, а также республике Марий Эл. Карелия в рейтинге занимает 60 строчку. Это следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости. Всего в рейтинге 85 субъектов, оценки дорог в новых регионах пока не выставлены.

По итогам 2022 года доля дорог регионального или межмуниципального и местного значения, которая отвечает нормативам, в Карелии равна 43,3%.

Как отмечают эксперты, в целом по стране 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям. В 44 субъектах России доля таких дорог ниже общероссийского уровня, состояние дорог в 41 регионе выше общероссийского уровня. // фото «Петрозаводск говорит»