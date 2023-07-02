Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

3 июля на дорогах столицы Карелии будет много полиции. ГИБДД проведет рейд «Контроль трезвости».

За пять этого года в Петрозаводске произошло семь аварий с участием нетрезвых водителей, девять человек получили травмы, четверо погибли. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечен рост происшествий.

ГИБДД также предлагает петрозаводчанам сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска