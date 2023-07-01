Заозерские автобусы сегодня пойдут в обход улицы Кирова

Пассажиров, планирующих отправиться в сторону Заозерья, предупредили об изменениях в маршрутах следования. 1 июля в Петрозаводске проходит массовый спортивный праздник, в связи с чем ряд улиц закрыли для движения транспорта, троллейбусы также изменили путь следования.

«В связи с перекрытием движения транспорта по ул Кирова вносятся изменения в маршрут следования автобусов Заозерского направления»,

- предупреждают в «Карелавтотранс».



Автобусы трех маршрутов № 101, 111 и 124 пойдут в объезд: по пр. Ленина - ул. Анохина - ул. Ленинградская, затем по обычному маршруту.

Сесть на автобус или выйти на остановках «Государственный университет», «гостиница Северная», «ул Еремеева» и «БСМП» не получится. // фото unsplash.com