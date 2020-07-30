Карелия вышла на первое место в России по безналичным платежам

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РБК

Доля безналичного торгового оборота в республике достигла 63,6%, лидер первого квартала, Мурманская область, откатился на второе место с 62,8%. Далее идет Республика Коми (62,3%).

В топ-10 впервые вошли Санкт-Петербург и Ленобласть, которые учитываются в рейтинге совместно. Доля безналичного оборота в Петербурге и области составила 59 против 57,58% кварталом ранее и 54,24% по итогам 2019 года.

Москва и Московская область с показателем 55,94% в топ-10 не вошли.

Среди аутсайдеров рейтинга — Дагестан (16,91%), Чечня (10,95%) и Ингушетия (10,70%).

В целом по России во втором квартале доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг достигла 53,4%.

В то же время ЦБ ранее указал, что в России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги (объем наличных вне банковской системы ускорил рост на 23% в годовом выражении).

Повышенный спрос связан с неопределенностью относительно перспектив развития ситуации, объяснил регулятор.